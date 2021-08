Reazione a Catena 8 agosto 2021: i Meno un Quarto (Di domenica 8 agosto 2021) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, domenica 8 agosto 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i Meno un Quarto, un ragazzo e due ragazze che si chiamano così perché manca una persona al loro quartetto. I Meno un Quarto – Gabriele, Gloria e Annalisa – al loro primo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 454 euro. ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 8 agosto 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, domenica 8. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni iun, un ragazzo e due ragazze che si chiamano così perché manca una persona al loro quartetto. Iun– Gabriele, Gloria e Annalisa – al loro primo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 454 euro. ...

Advertising

sansa_voglia : A reazione a catena tra un po' sono i concorrenti a dare i soldi al programma - _iamAm2_ : Questi a reazione a catena credo non abbiano capito come funziona il gioco,cioè lo scopo è risparmiare il più possibile non arrivare a 0 - MONICA40632108 : RT @Giulia2323: @MONICA40632108 Reazione a catena - Giulia2323 : @MONICA40632108 Reazione a catena - nastysciura : a reazione a catena questi hanno urlato uno due tre vamos ecco l'influenza del twitter -