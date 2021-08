Ponte Valentino | scontro tra auto | due persone al pronto soccorso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale questa sera lungo la stradale 90 bis in località, alle porte di Benevento. Per cause in corso di accertamento, due macchine si sono scontrate all’altezza di una svolta per una strada secondaria. Duea bordo di una Opel hanno riportato alcuni traumi e una volta soccorse sono state trasportate al San Pio in condizioni a quanto sembra non gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco la polizia stradale e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.