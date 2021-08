Messi in lacrime per addio al Barcellona

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messi lacrime

Sarà difficile pensare a un Barcellona senza. Come sarà difficile pensare a unsenza Barcellona. Ormai però non c'è più spazio a nessuna possibilità di ritorno. Dopo 21 anni Lionelha lasciato il Barcellona . La notizia era nota da tempo ma l'addio ufficiale è arrivato con una conferenza stampa: "La verità è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta ...Ricordi indelebiliha poi ricordato i suoi momenti più belli vissuti in blaugrana : "È molto difficile scegliere un momento. Ho vissuto tanti anni qua, tanti momenti positivi e negativi. È ...Il giorno dell'addio al Barcellona per Leo Messi non poteva essere piu' difficile. Non appena si presenta in conferenza stampa, scoppia in ..."Avrei voluto vincere qualche Champions in più. Mi sono dimezzato lo stipendio e allungato il contratto, ma non è bastato. Vorrei un omaggio un giorno con lo stadio pieno, per questa gente farei di tu ...