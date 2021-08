LIVE MotoGP | GP Stiria 2021 in DIRETTA | prima vittoria di Martin! 3° Quartararo | in fuga nel Mondiale

Leggi su oasport

(Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA punti tra gli italiani anche Enea Bastianini (12°), Valentino Rossi (13°) e Luca Marini (14°). VINCE!! Sul podio anche Mir e. A seguire un Binder in grande rimonta, poi Nakagami, Zarco, Rins, Marc Marquez e Bagnaia (9°). ULTIMO GIRO! Si accende la battaglia per il quarto posto tra Zarco, Nakagami e Binder. Bagnaia in lotta con Alex Marquez per la nona piazza. Penultimo giro!!! Martin si invola verso il primo successo della carriera in. Cristallizzate anche le altre due posizioni sul podio, occupate da Mir e ...