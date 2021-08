Lectio del Corsport per i tifosi interisti | l’Inter potrebbe vendere ancora

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 agosto 2021) I– vip e no – oggi dovrebbero acquistare tutti il Corriere dello Sport e imparare a memoria l’articolo di Alessandro F. Giudice. È unasui conti della (loro) Beneamata. Se leggessero con attenzione, eviterebbero di strepitare alla eventuale prossima cessione. Ilprende per mano lo studente interista e prova a spiegargli che la crisi delè finanziaria, che denaro in cassa non ce n’è. Nonostante i 115 milioni che si incasseranno per Lukaku e i 68 + 4 di Hakimi che ieri ha segnato col Psg. Giudice ricorda chela scorsa stagione con 117 milioni ...