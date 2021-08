La prima senza Lukaku è un successo per l’Inter: 2-0 al Parma (Di domenica 8 agosto 2021) Un'amichevole ricca di spunti positivi, di giocate da ricordare, di voglia di Inter che si fa sempre, sempre più forte per i tifosi anche senza Lukaku Leggi su itasportpress (Di domenica 8 agosto 2021) Un'amichevole ricca di spunti positivi, di giocate da ricordare, di voglia di Inter che si fa sempre, sempre più forte per i tifosi anche

Advertising

MarcoBovicelli : #Lukaku,il #Chelsea sta definendo 2 nuove proposte per l’#Inter:la prima da 120 mln cash (con l’accordo che i neraz… - vladiluxuria : Adesso #ItaliaViva prova a dare la colpa agli altri per il fatto che il #DDLZan sia stato rimandato. E quei loro 4… - borghi_claudio : @andreaponza Non solo leggo gli articoli che posto ma prima di postare sono uso controllare i dati nel dettaglio, c… - lawxzss : RT @Grande__Jack80: Il destino è una roba brutta. Prima partita senza Messi e i tifosi del Barça devono sopportare pure di vedere Cristiano… - giuaddo99 : RT @LaVeritaWeb: Maria Cristina Messa prima minaccia gli studenti degli atenei («Niente esami per chi non ha il certificato»). E poi parla,… -