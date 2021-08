Advertising

milanistaa81 : RT @CorSport: L'addio di #Lukaku scatena i social: #Inter da 'fuori tutto' e #Inzaghi invecchiato...a ?? - CorSport : L'addio di #Lukaku scatena i social: #Inter da 'fuori tutto' e #Inzaghi invecchiato...a ?? - AntoPando : #Inzaghi Da poco all'Inter ed è gia invecchiato.....?? - givemelove_24 : Inzaghi già invecchiato di dieci anni e senza capelli -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi invecchiato

Corriere dello Sport.it

Romelu Lukaku sta per passare dall'Inter al Chelsea per 115 milioni di euro. Ecco le reazioni dei social... probabilmente, non hanno dimenticato comeha lasciato la i biancocelesti. Ce ne sono tanti, di ogni genere, come quello del tecnicoin poco tempo con la frase 'Allenare l'Inter ...Per la cessione dell'attaccante belga al Chelsea sembra ormai solo questione di tempo: i post più significativi del web ...La notizia del possibile passaggio di Lukaku al Chelsea ha scatenato i social con Inzaghi "bersaglio dei meme". E Sergej ...