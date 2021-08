Inter, tifosi sventolano banconote da 10 euro per protesta. Striscioni contro Zhang in curva al Tardini (Di domenica 8 agosto 2021) Continua la protesta dei tifosi della curva Nord dell‘Inter allo Stadio Tardini di Parma, dove è in corso l’amichevole tra i campioni d’Italia e gli emiliani. I tifosi hanno esposto uno striscione contro la società nerazzurra, che recita: “Allenatore e giocatori, avete il nostro sostegno. Da voi vogliamo sudore e passione”. Oltre a questo, i tifosi hanno sventolato anche banconote da 10 euro per protestare contro la società, che si sta piegando al denaro. E’ apparso anche uno striscione ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Continua ladeidellaNord dell‘allo Stadiodi Parma, dove è in corso l’amichevole tra i campioni d’Italia e gli emiliani. Ihanno esposto uno striscionela società nerazzurra, che recita: “Allenatore e giocatori, avete il nostro sostegno. Da voi vogliamo sudore e passione”. Oltre a questo, ihanno sventolato ancheda 10perrela società, che si sta piegando al denaro. E’ apparso anche uno striscione ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Inter, la cessione di Lukaku non va giù ai tifosi: stasera a Parma aria di contestazione - Gazzetta_it : A Parma cori e striscioni contro la proprietà dell'Inter:'Zhang te ne devi andare' - Gazzetta_it : Non c'è pace per i tifosi dell'Inter: la stampa inglese parla di un'offerta del Tottenham per Lautaro - DanteVerga : RT @cmdotcom: #Inter, contestazione dei tifosi contro #Zhang: 'Noi non siamo un centro massaggi' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: A Parma cori e striscioni contro la proprietà dell'Inter:'Zhang te ne devi andare' -