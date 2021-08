Calciomercato Napoli, duello col West Ham per Estupiñán: le ultime (Di domenica 8 agosto 2021) Il Napoli vuole portare a termine un affare per la corsia di sinistra: ancora bloccata la situazione Emerosn, si punta a Estupiñán Emerson Palmieri è stato il nome accostato maggiormente al Napoli in sede di Calciomercato: il terzino campione di Euro 2020 non trova spazio al Chelsea e potrebba lasciare. Non si registrano però degli aggiornamenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli punta a Estupiñán del Villareal. Sul terzino sinistro ci sarebbe anche l’interesse del West Ham che intanto vuole chiudere la trattativa con la Fiorentina per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Ilvuole portare a termine un affare per la corsia di sinistra: ancora bloccata la situazione Emerosn, si punta aEmerson Palmieri è stato il nome accostato maggiormente alin sede di: il terzino campione di Euro 2020 non trova spazio al Chelsea e potrebba lasciare. Non si registrano però degli aggiornamenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, ilpunta adel Villareal. Sul terzino sinistro ci sarebbe anche l’interesse delHam che intanto vuole chiudere la trattativa con la Fiorentina per ...

