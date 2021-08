Buone notizie in casa Milan | Bennacer è guarito dal Covid

(Di domenica 8 agosto 2021) Una preziosa pedina torna a disposizione di Stefano Pioli in vista della partenza del campionato di Serie A. Come comunicato tramite i canali ufficiali della società rossonera, Ismaëlè risultato negativo al test per il-19. Il giocatore si è sottoposto a screening medico ed è stato autorizzato a riprendere gli allenamenti. Foto: Twitter giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.10 - Bennacer negativo - Buone notizie per il centrocampista rossonero, finalmente testato negativo al covid dunque prossimo al rientro nei ranghi