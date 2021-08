A 14 anni chiede perdono ai suoi genitori e si toglie la vita (Di domenica 8 agosto 2021) Quattro giorni dopo il ricovero in ospedale è morta. Megan Hoyle, 14 anni, una ragazzina inglese, si è suicidata ingerendo le pillole anti depressive che i medici le avevano prescritto. Megan, due anni prima, era stata vittima di abusi sessuali da parte di un 17enne, da allora faticava a riprendersi dallo shock subito. Ma il colpo di grazia le è stato dato quando il tribunale ha deciso di ridurre la pena al molestatore dopo il processo di appello. Allora il mondo le è cascato definitivamente addosso perché capiva che il delinquente se la sarebbe cavata con poco. Ha deciso di togliersi la vita. Ha telefonato a un ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 agosto 2021) Quattro giorni dopo il ricovero in ospedale è morta. Megan Hoyle, 14, una ragazzina inglese, si è suicidata ingerendo le pillole anti depressive che i medici le avevano prescritto. Megan, dueprima, era stata vittima di abusi sessuali da parte di un 17enne, da allora faticava a riprendersi dallo shock subito. Ma il colpo di grazia le è stato dato quando il tribunale ha deciso di ridurre la pena al molestatore dopo il processo di appello. Allora il mondo le è cascato definitivamente addosso perché capiva che il delinquente se la sarebbe cavata con poco. Ha deciso dirsi la. Ha telefonato a un ...

