50enne annegato a Civitavecchia, è omicidio colposo: denunciato il titolare dello stabilimento, non c'era il bagnino (Di domenica 8 agosto 2021) Stava nuotando quando, improvvisamente, si è sentito male ed è morto. E' successo nel primo pomeriggio di venerdì scorso a Civitavecchia, in uno stabilimento sito sul Lungomare Garibaldi, dove un 50enne di nazionalità rumena non ce l'ha fatta, ha perso la vita. Per la sua morte i Carabinieri della stazione di Civitavecchia hanno denunciato l'amministratore unico dello stabilimento balneare per omicidio colposo. Il motivo? Sulla spiaggia, al momento della tragedia, non era presente il bagnino.

