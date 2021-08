Wanda Nara ringrazia i fan: la camicia aperta è un regalo per noi (Di sabato 7 agosto 2021) Wanda Nara ed il ringraziamento ai fan: il regalo più bello però lo fa con la camicia aperta ed il décolleté in bella mostra. E’ uno spettacolo Una donna super… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 7 agosto 2021)ed ilmento ai fan: ilpiù bello però lo fa con laed il décolleté in bella mostra. E’ uno spettacolo Una donna super… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Ecatetriformis : RT @Lucyaglam: Davvero ? Vorreste di nuovo all' Inter #Icardi e il pacchetto Wanda Nara annesso ? - bonko89 : @TizASRoma1927 A me Icardi non dispiace ma non ce la farei a sopportare le chiacchiere da gossip Icardi Wanda Nara… - marinella2569 : @Emme__10 Icardi porta con sè una zavorra ingombrante, presuntuosa, prepotente e stupida di nome Wanda Nara - Chris28688209 : RT @Lucyaglam: Davvero ? Vorreste di nuovo all' Inter #Icardi e il pacchetto Wanda Nara annesso ? - Lucyaglam : Davvero ? Vorreste di nuovo all' Inter #Icardi e il pacchetto Wanda Nara annesso ? -

