Ultime Notizie Roma del 07-08-2021 ore 09 | 10

(Di sabato 7 agosto 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio piano Ferrigno il bilancio covid di ieri in primo piano sono 6599 i positivi ai test individuati nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute il caso di positività del 7% sono 277 pazienti ricoverati in terapia intensiva si stabilizza il valore delle reti Nazionale che rispetta 1,57 della scorsa settimana si ferma 1,56 quanto si prende continua a crescere di 10 punti l’incidenza calcolata passando da 58 casi ogni 100.000 abitanti a 68 e ieri l’appello del premier Mario Draghi agli italiani perché le cose vadano meglio vaccinatevi rispettate le ...

La certificazione verde sarà necessaria per entrare negli atenei, per i docenti ma anche per gli studenti come previsto dalle norme varate l'eltro ieri dal governo. Maria Cristina Messa, ministra all'...È finita in manette Maria Licciardi , ritenuta dalla Dda di Napoli capo del clan Licciardi e figura di vertice del cartello camorristico chiamato Alleanza di Secondigliano . Questa mattina, nell'...Dalla provincia vengono i nuovi atleti azzurri che a Tokyo hanno imposto il loro talento e la qualità della gestione tecnica ...Raggiungono la soglia psicologica di un milione i contagi da Covid in Giappone da inizio pandemia, una ascesa che è andata consolidandosi a ritmo allarmante con l'espansione della variante Delta nelle ...