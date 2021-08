Traffico Roma del 07-08-2021 ore 10:30 (Di sabato 7 agosto 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione giornata di intenso Traffico sulle autostrade italiane per le partenze estive bollino nero previsto per l’intera mattina al momento disagi anche sulle autostrade del territorio della capitale sulla A1 Roma-napoli Ci sono code tra lo svincolo per La A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli auto in fila anche sulla diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e il bivio la uno in quest’ultima direzione sulla A24 Roma-teramo si rallenta tratti voli a Castel Madama verso Teramo regolare invece il Traffico sul Grande Raccordo Anulare in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione giornata di intensosulle autostrade italiane per le partenze estive bollino nero previsto per l’intera mattina al momento disagi anche sulle autostrade del territorio della capitale sulla A1-napoli Ci sono code tra lo svincolo per La A24Teramo e Valmontone verso Napoli auto in fila anche sulla diramazione diSud tra Monte Porzio e il bivio la uno in quest’ultima direzione sulla A24-teramo si rallenta tratti voli a Castel Madama verso Teramo regolare invece ilsul Grande Raccordo Anulare in ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Maxi incidente sulla Pontina, traffico in tilt in direzione Roma Traffico in tilt sulla pontina in direzione Roma. Un incidente all'altezza di Pomezia ha creato un'interminabile fila di macchina con disagi che si stanno ripercuotendo su tutte le strade limitrofe. ...

Al via le opere per il miglioramento del deflusso idraulico del rio Petrignone ...I lavori prevedono la chiusura di via Campagna di Roma nel tratto compreso tra la via Scaletta e la via di Petrignone, chiusura necessaria per la tipologia di opere previste dal progetto. Il traffico ...

Traffico Roma del 07-08-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Pontina, incidente stradale ad Aprilia: 4 feriti e strada chiusa Due auto e un trattore sono entrati in collisione. Viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Campoverde nord ...

Maxi incidente sulla Pontina, traffico in tilt in direzione Roma Traffico in tilt sulla pontina in direzione Roma. Un incidente all'altezza di Pomezia ha creato un'interminabile fila di macchina con disagi che si stanno ripercuotendo su tutte le ...

