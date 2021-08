Tamponi rapidi a chi non ha il Green pass, l'iniziativa per accedere a musei e parchi (Di sabato 7 agosto 2021) Un tampone rapido per favorire l'accesso ai luoghi della cultura anche a chi è spovvisto di Green pass. L'iniziativa, voluta dal governo regionale, prende il via oggi in diversi strutture dell'Isola: ... Leggi su palermotoday (Di sabato 7 agosto 2021) Un tampone rapido per favorire l'accesso ai luoghi della cultura anche a chi è spovvisto di. L', voluta dal governo regionale, prende il via oggi in diversi strutture dell'Isola: ...

Advertising

matteosalvinimi : …possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle ric… - garat_o_meter : RT @flayawa: In Germania da mesi fuori dai locali e per le strade sono dislocati spot dove poter effettuare GRATUITAMENTE i tamponi rapidi… - anto_galli4 : RT @macri9095: Ultime news da #Forbes: #Soros e lo zio #BillGates comprano investendo 41 milioni di dollari,nel business dei TAMPONI RAPIDI… - piccologabri : RT @flayawa: In Germania da mesi fuori dai locali e per le strade sono dislocati spot dove poter effettuare GRATUITAMENTE i tamponi rapidi… - dario_falcone1 : RT @cripalermo: Stazione di Palermo Centrale: fino al 15/8 tamponi rapidi gratuiti tutti i giorni dalle 08:30 alle 12:00 (possibili variaz… -