Se non sapete cos’è un tintinnabulum a forma fallica davanti alla porta, visitate il Gabinetto Segreto (Di sabato 7 agosto 2021) Nel 1989 avevo venticinque anni e i Pet Shop Boys andavano alla grande. Forse pochi ricordano che scrissero per Dusty Springfield il brano Nothing Has Been Proved che fece parte della colonna sonora del film “Scandal – Il caso Profumo” che avremo visto sì e no in quattro. Qualche settimana fa ho riascoltato la bellissima e sensuale colonna sonora mentre ero in viaggio verso Napoli, per visitare il meraviglioso Museo Archeologico Nazionale. Diverse sono le mostre da vedere ( segnalo quella dei Gladiatori e ci sta un sospiro alla Marchesini feat. Lollobrigida con la frase “quanto mi attizzano ‘sti uomini”) e consiglio di perdervi e stupirvi qui, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Nel 1989 avevo venticinque anni e i Pet Shop Boys andavanogrande. Forse pochi ricordano che scrissero per Dusty Springfield il brano Nothing Has Been Proved che fece parte della colonna sonora del film “Scandal – Il caso Profumo” che avremo visto sì e no in quattro. Qualche settimana fa ho riascoltato la bellissima e sensuale colonna sonora mentre ero in viaggio verso Napoli, per visitare il meraviglioso Museo Archeologico Nazionale. Diverse sono le mostre da vedere ( segnalo quella dei Gladiatori e ci sta un sospiroMarchesini feat. Lollobrigida con la frase “quanto mi attizzano ‘sti uomini”) e consiglio di perdervi e stupirvi qui, per ...

CarloCalenda : Come sapete ho sempre valutato le persone e le proposte, senza badare al colore politico. Non conoscevo Enrico… - FBiasin : La lettera spedita all’ambasciata italiana a Londra. Tema: #InghilterraItalia. 'La partita era truccata, avete vin… - CarloCalenda : Amici, come sapete ho fatto qualsiasi cosa per accendere i riflettori su questo tema. Tra l’altro parlando più volt… - ilfattoblog : Se non sapete cos’è un tintinnabulum a forma fallica davanti alla porta, visitate il Gabinetto Segreto - hugmegiulis : durante il serale con le cover non mi è piaciuto tanto, era troppo sopravvalutato, ma ormai sapete ciò che penso (c… -