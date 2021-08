Paramount+ in Italia dal 2022 tramite Sky. Siglato l’accordo con ViacomCBS (Di sabato 7 agosto 2021) Paramount+ Paramount+ arriverà (anche) in Italia dal 2022. ViacomCBS ha annunciato che, tramite una collaborazione con Sky, il prossimo anno porterà la piattaforma di contenuti direct-to-consumer nel nostro Paese, oltre che in Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria. Al momento del lancio, gli abbonati a Sky Cinema saranno automaticamente abbonati a Paramount+ senza costi aggiuntivi. Gli altri clienti Sky potranno aggiungere al loro abbonamento pagandolo separatamente (ma il prezzo mensile non è stato ancora comunicato). L’applicazione sarà anche disponibile ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 7 agosto 2021)arriverà (anche) indalha annunciato che,una collaborazione con Sky, il prossimo anno porterà la piattaforma di contenuti direct-to-consumer nel nostro Paese, oltre che in Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria. Al momento del lancio, gli abbonati a Sky Cinema saranno automaticamente abbonati asenza costi aggiuntivi. Gli altri clienti Sky potranno aggiungere al loro abbonamento pagandolo separatamente (ma il prezzo mensile non è stato ancora comunicato). L’applicazione sarà anche disponibile ...

Advertising

infoitcultura : Paramount+ arriverà anche in Italia, gratis (con Halo) - TV_Italiana : #ParamountPlus sbarca in Italia: sarà gratis per gli abbonati al pacchetto #SkyCinema di @SkyItalia. - Screenweek : #ParamountPlus arriverà in Italia su @SkyItalia Dopo #Peacock un'altra piattaforma streaming americana arriverà nel… - wireditalia : Il servizio streaming del gruppo Viacom Cbs porterà i suoi titoli in Italia grazie a un accordo con Sky, comprese l… - frankrai96 : Paramount+ arriverà in Italia nel 2022. Per i clienti Sky Cinema sarà incluso nell'abbonamento -