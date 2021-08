Oltre 217 mila i prof non ancora vaccinati

(Di sabato 7 agosto 2021) Sono4,4 milioni gli italiani over 50 che non hanno fatto neanche una dose di vaccino anti covid. E’ quanto emerge dal report settimanale del governo aggiornato a questa mattina. In base ai dati, ci sono 298.591 over 80in attesa di prima dose (il 6,56% della platea), mentre sono 657.727 (il 10,93%) nella fascia 70-79, 1.212.413 (il 16.05%) nella fascia 60-69 e 2.257.514 (il 23,39%) nella fascia 50-59. Sono 207.850 gli adolescenti della fascia di età 12-15 anni, il 9,02%, che hanno concluso la vaccinazione con ciclo completo contro il covid 19. Sono, invece, 524.042, il 22,73%, gli adolescenti che hanno ricevuto la prima dose vaccinale. Il ...

Advertising

amnestyitalia : #Libano A un anno dalla devastante esplosione nel porto di Beirut che provocò 217 morti, oltre 7000 feriti e 300.00… - Monte_217 : 17) La memoria storica dura 30 minuti. Oltre questo termine temporale, ogni persona è uno sconosciuto appena giunto… - alfcolella : Giorno 217. Diffidate dai filosofi barbosi, oltre che barbuti. Io, come Wittgenstein, sono convinto che si potreb… - ciccio_liso : RT @amnestyitalia: #Libano A un anno dalla devastante esplosione nel porto di Beirut che provocò 217 morti, oltre 7000 feriti e 300.000 sfo… - picpet : RT @amnestyitalia: #Libano A un anno dalla devastante esplosione nel porto di Beirut che provocò 217 morti, oltre 7000 feriti e 300.000 sfo… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 217

Paesenews

Sono4,4 milioni gli italiani over 50 che non hanno fatto neanche una dose di vaccino anti covid. E'... Il 14,87% del personale scolastico italiano,.870 persone, non ha ancora ricevuto il ...Attraverso le successive verifiche tecniche era possibile stabilire che si trattava di marijuana, per un peso di circachili, nonché di hashish per un peso di400 grammi. - continua sotto -...La delega prevede un credito d’imposta o assegno mensile che andrà a tutte le famiglie, compresi incapienti e partite Iva, adesso esclusi da gran parte dei sostegni per i figli e sostituirà bonus. L'i ...Continua ad essere molto alti i numeri dei contagi da Covid nella nostra regione. Ancora sopra i 200 casi (217) di positività al coronavirus nell’ultima giornata nelle Marche e incidenza su 100mila ab ...