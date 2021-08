Oggi 6 902 casi e 22 morti | tasso di positività al 2 | 3% Crescono terapie intensive

Advertising

SkyTG24 : #Covid, ultime news. Bollettino: 6.902 contagi e 22 decessi. Tasso 2,3%. LIVE - TitaG1978 : RT @SkyTG24: #Covid, ultime news. Bollettino: 6.902 contagi e 22 decessi. Tasso 2,3%. LIVE - monicabi5 : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 6.902 casi su 293.863 tamponi e 22 morti: i dati di sabato 7 agosto - Higinio_Morales : RT @Corriere: In Italia 6.902 nuovi casi e 22 morti. Tasso di positività al 2,3%: il bollettino di oggi - infoitsalute : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 7 agosto: 6.902 nuovi casi e 22 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi 902

Corriere della Sera

in Italia , il bollettino di sabato 7 agosto del : i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 6.su 293.863 tamponi (ieri erano stati 6.599 su 244.657 tamponi). Sono 22 i morti di(ieri erano stati 24). Con 3.025 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 108.535 , 3.850 in ...L'età media dei nuovi positivi diè 33,2 anni. Sui 220 asintomatici, 113 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 3 attraverso gli screening sierologici, 33 tramite i test ...Cresce, di poco, il numero di nuovi casi di covid in Italia: oggi sono 6.902, con un aumento di 303 unità rispetto a ieri ...I dati del contagio da Coronavirus di oggi, sabato 7 agosto 2021, registrano 6.902 casi e 22 vittime. Tasso di positività allo 2,3% ...