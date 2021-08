Occhio alla variante. Confindustria frena gli entusiasmi sul Pil (Di sabato 7 agosto 2021) La paura si sa, è contagiosa. E dalla grande euforia per un Pil al 6% a fine 2021 al timore per un ripiegamento dell’economia, il passo è breve. C’è di mezzo la variante la variante Delta, nemmeno a dirlo, e una campagna vaccinale a pieno ritmo ma non ancora giunta a meta. Fatto sta che nemmeno 24 ore dopo i dati positivi dell’Istat sull’andamento dell’industria a giugno, dal Centro Studi di Confindustria anticipano venti contrari. Dove sta il problema? Nella produzione industriale, motore di ogni economia avanzata. La quale, affermano da Viale dell’Astronomia, comincia a dare segni di cedimento, segnando a luglio un -0,7% ... Leggi su formiche (Di sabato 7 agosto 2021) La paura si sa, è contagiosa. E dgrande euforia per un Pil al 6% a fine 2021 al timore per un ripiegamento dell’economia, il passo è breve. C’è di mezzo lalaDelta, nemmeno a dirlo, e una campagna vaccinale a pieno ritmo ma non ancora giunta a meta. Fatto sta che nemmeno 24 ore dopo i dati positivi dell’Istat sull’andamento dell’industria a giugno, dal Centro Studi dianticipano venti contrari. Dove sta il problema? Nella produzione industriale, motore di ogni economia avanzata. La quale, affermano da Viale dell’Astronomia, comincia a dare segni di cedimento, segnando a luglio un -0,7% ...

