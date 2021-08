NASCAR Xfinity Series | Ty Gibbs si impone con forza nel Glen

Leggi su oasport

(Di domenica 8 agosto 2021) Tyvince ancora nella. Terza vittoria stagionale per il 18enne delRacing che oggi non ha avuto rivali nella sua decima apparizione nel campionato. Secondo acuto in un road couse, il primo nel mitico impianto di Watkins. La competizione nello Stato di New York si è aperta con una bella sfida per il vertice tra Austin Cindric (Penske #22), autore della pole-position ed AJ. Allmendinger (Kaulig #16). Il campione 2020 ha mantenuto il comando delle operazioni ed ha conquistato la prima frazione con un discreto margine sul diretto rivale. Con una strategia ...