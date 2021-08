Nandez non si presenta alla partenza del Cagliari per Maiorca. Vuole solo l’Inter (Di sabato 7 agosto 2021) Naithan Nandez Vuole solo l’Inter ed ora è diventato un vero e proprio caso per il Cagliari. Il centrocampista uruguaiano, infatti, non si è presentato alla partenza della squadra rossoblù per Maiorca. Gesto non gradito, per usare un eufemismo, dal direttore sportivo dei sardi Stafano Capozucca. Quest’ultimo ha così commentato il forfait del calciatore: “Nandez non si è presentato all’appuntamento per la partenza verso Maiorca senza concordare questa scelta con la società. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Naithaned ora è diventato un vero e proprio caso per il. Il centrocampista uruguaiano, infatti, non si ètodella squadra rossoblù per. Gesto non gradito, per usare un eufemismo, dal direttore sportivo dei sardi Stafano Capozucca. Quest’ultimo ha così commentato il forfait del calciatore: “non si èto all’appuntamento per laversosenza concordare questa scelta con la società. ...

