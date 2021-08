MotoGP, Raul Fernandez con Tech3 KTM nel 2022 (Di sabato 7 agosto 2021) Raul Fernandez raggiunge la MotoGP. L’iberico si prepara a debuttare nella classe regina del Motomondiale con il team Tech3, squadra privata di KTM che recentemente ha promosso anche Remy Gardner dalla Moto2. L’australiano e lo spagnolo si ritroveranno dunque nello stesso box anche la prossima stagione dopo gli splendidi risultati raccolti fino ad ora nella ‘categoria intermedia’. Il 20enne raggiunge la MotoGP dopo un eccellente debutto in Moto2 con tre affermazioni all’attivo sino ad ora. Fernandez ha commentato ai microfoni della MotoGP: “Onestamente, sono davvero ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)raggiunge la. L’iberico si prepara a debuttare nella classe regina del Motomondiale con il team, squadra privata di KTM che recentemente ha promosso anche Remy Gardner dalla Moto2. L’australiano e lo spagnolo si ritroveranno dunque nello stesso box anche la prossima stagione dopo gli splendidi risultati raccolti fino ad ora nella ‘categoria intermedia’. Il 20enne raggiunge ladopo un eccellente debutto in Moto2 con tre affermazioni all’attivo sino ad ora.ha commentato ai microfoni della: “Onestamente, sono davvero ...

