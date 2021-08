' Messi | il Psg prenota la Torre Eiffel per la presentazione'

(Di sabato 7 agosto 2021) Non è in grado di fare le cose in piccolo il Psg, dalla campagna di mercato faraonica alla possibiledialla Tour: il club parigino vuole stupire il mondo del calcio. Leo, ...

Per il colpo di mercato più importante degli ultimi decenni, forse di sempre, ilha in mente una presentazione altrettanto fascinosa, destinata a rimanere nella storia. Secondo la stampa francese, il club parigino avrebbe già prenotato la Torre Eiffel per celebrare l'arrivo di ...Non è in grado di fare le cose in piccolo il, dalla campagna di mercato faraonica alla possibile presentazione dialla Tour Eiffel : il club parigino vuole stupire il mondo del calcio. Leo, dopo la rottura ufficiale con il Barcellona, ...I francesi avranno bisogno di vendere e alleggerire il monte ingaggi dopo le spese folli di questa estate e potrebbero dare il via libera al prestito.Dopo l'addio al Barcellona Lionel Messi va al Psg (Paris Saint-Germain). Lo conferma un tweet dello sceicco del Qatar sui negoziati.