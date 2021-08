Måneskin, nel duetto con Iggy Pop il rock si fa duro ma i fan storcono il naso (Di sabato 7 agosto 2021) Le frasi orcheggianti di Pop fanno quasi spavento Allo scoccare della mezzanotte del 6 agosto 2021 i Måneskin hanno pubblicato una nuova versione del singolo I Wanna be your slave, realizzata in collaborazione con Iggy Pop. I fan della band sono un po' colpiti dal duro rock dell'icona americana e storcono il naso su Twitter Leggi su it.mashable (Di sabato 7 agosto 2021) Le frasi orcheggianti di Pop fanno quasi spavento Allo scoccare della mezzanotte del 6 agosto 2021 ihanno pubblicato una nuova versione del singolo I Wanna be your slave, realizzata in collaborazione conPop. I fan della band sono un po' colpiti daldell'icona americana eilsu Twitter

Advertising

chetempochefa : È anche per tutti gli italiani: a cui speriamo di regalare un sorriso o una gioia dopo mesi così duri. Prima l’Euro… - arteletteratura : RT @chetempochefa: È anche per tutti gli italiani: a cui speriamo di regalare un sorriso o una gioia dopo mesi così duri. Prima l’Europeo,… - Maria_DelleC : RT @chetempochefa: È anche per tutti gli italiani: a cui speriamo di regalare un sorriso o una gioia dopo mesi così duri. Prima l’Europeo,… - Yaris167 : RT @chetempochefa: È anche per tutti gli italiani: a cui speriamo di regalare un sorriso o una gioia dopo mesi così duri. Prima l’Europeo,… - Valedance11 : RT @chetempochefa: È anche per tutti gli italiani: a cui speriamo di regalare un sorriso o una gioia dopo mesi così duri. Prima l’Europeo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin nel i protagonsiti degli scatti di Bryan Adams I dodici mesi con cui ci accompagnerà saranno tutti nel segno della musica, attraverso icone senza tempo o star giovani ma già in grado di lasciare un segno . Ci saranno ad esempio Cher e Iggy Pop , ...

Vincenzo Mollica a Bratto: "Innamorato di questa valle". E racconta chi sono gli artisti, da Fellini alla Carrà In che rapporto è con gli artisti? Si può parlare di amicizia? "Amicizia è una parola importante, ma rispetto e affetto mi hanno sempre accompagnato nel percorso professionale. Non ho mai preparato ...

Måneskin & Iggy Pop: ecco il titolo e la data di uscita del nuovo brano Radio Italia I dodici mesi con cui ci accompagnerà saranno tuttisegno della musica, attraverso icone senza tempo o star giovani ma già in grado di lasciare un segno . Ci saranno ad esempio Cher e Iggy Pop , ...In che rapporto è con gli artisti? Si può parlare di amicizia? "Amicizia è una parola importante, ma rispetto e affetto mi hanno sempre accompagnatopercorso professionale. Non ho mai preparato ...