M5S | si dimette il Comitato di garanzia

(Di sabato 7 agosto 2021) Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri hanno rimesso il loro mandato di membri deldidel Movimento 5 stelle nelle mani di Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Lo fanno sapere loro stessi con un comunicato sul sito ufficiale del Movimento. “Abbiamo ricoperto il ruolo di membri prima deldi Appello e poi deldi, il nostro incarico scade il 31 dicembre 2021 – si legge – In questo periodo abbiamo cercato di svolgere il nostro ruolo con spirito di servizio”. “Non è mancata la nostra attiva collaborazione – proseguono – anche in questo percorso di ...

Leggi anche, Conte eletto presidente: oltre 62mila i sì "Non è mancata la nostra attiva collaborazione - proseguono - anche in questo percorso di transizione e rinnovamento del Movimento che ..., Conte 'Ci faremo sentire con voce ferma e chiara' Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri hanno rimesso il loro mandato di membri del Comitato di garanzia del Movimento 5 stelle nelle mani di Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Lo fanno sapere ...