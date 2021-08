La vita congelata in grigio chiaro

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 8 agosto 2021) Il silenzio ha le stesse tonalità diche avvolge le nuove opere di Hans Op de Beeck (Turnhout, Belgio 1969, vive e lavora a Bruxelles) esposte in occasione della mostra The Boatman and other stories alla galleria Continua di San Gimignano (fino al 6 gennaio 2022). Tolto il «rumore» è più facile per l’artista multidisciplinare dare al racconto un carattere universale, aperto. La negoziazione passa attraverso l’apparente contrasto tra l’esuberanza dei dettagli – disegnati, dipinti, incisi, modellati – e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.