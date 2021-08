Juventus | Allegri | “Partita speciale contro il Barcellona Dybala resta con noi”

(Di sabato 7 agosto 2021) “Una bella sfida fra due grandissimi club, da affrontare come la Juve affronta tutte le partite, con serietà, unache alza il livello di attenzione e ci fa preparare bene all’inizio della stagione. La squadra si è allenata bene, con entusiasmo, con voglia. Cosa mi piacerebbe vedere? Che si giochi di squadra, sia quando abbiamo la palla che quando non l’abbiamo. E la crescita di alcuni giocatori. Non dico che ci saranno degli esperimenti, ma abbiamo dei calciatori che possono ricoprire dei ruoli di metà campo e domani li voglio vedere. Per migliorare e arrivare agli obiettivi di maggio ci vuole spirito di sacrificio, voglia di mettersi in ...

