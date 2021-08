Jessica Springsteen | la figlia del ' Boss' vince la medaglia d' argento nell' equitazione con il team Usa

(Di sabato 7 agosto 2021)ha vinto lad'del salto ostacoli a squadre per gli Stati Uniti. Ladi Bruce 'The', al suo esordio ai Giochi, ha ottenuto il secondo posto sul podio ...

Jessica Springsteen ha vinto la medaglia d'argento del salto ostacoli a squadre per gli Stati Uniti. La figlia di Bruce 'The Boss', al suo esordio ai Giochi, ha ottenuto il secondo posto sul podio ...