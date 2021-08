Jacobs: "Voglio riconfermarmi e restare davanti al mondo" (Di sabato 7 agosto 2021) "Quella di Eugene è un'ottima pista, non vedo l'ora di ritornare in gara, per me sarà riconfermare quello che ho fatto qui e restare davanti al mondo". Così Marcell Jacobs parlando da Casa Italia a Tokyo in occasione della conferenza stampa del quartetto azzurro della staffetta 4x100 che ieri ha conquistato l'oro alle Olimpiadi. Filippo Tortu invece torna ai momenti della vittoria: "Essere l'ultimo frazionista è la cosa più bella ma anche la cosa più brutta, vivi la gara da spettatore e hai una tensione addosso che non provi durante la gara individuale: portare il testimone al traguardo è stato fantastico". "Questa ... Leggi su agi (Di sabato 7 agosto 2021) "Quella di Eugene è un'ottima pista, non vedo l'ora di ritornare in gara, per me sarà riconfermare quello che ho fatto qui eal". Così Marcellparlando da Casa Italia a Tokyo in occasione della conferenza stampa del quartetto azzurro della staffetta 4x100 che ieri ha conquistato l'oro alle Olimpiadi. Filippo Tortu invece torna ai momenti della vittoria: "Essere l'ultimo frazionista è la cosa più bella ma anche la cosa più brutta, vivi la gara da spettatore e hai una tensione addosso che non provi durante la gara individuale: portare il testimone al traguardo è stato fantastico". "Questa ...

