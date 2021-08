Green Pass senza la seconda dose del vaccino? | Punto Informatico (Di sabato 7 agosto 2021) Un necessario chiarimento su cosa accade al Green Pass se non ci si presenta all’appuntamento con la seconda dose del vaccino anti-COVID. Green Pass senza la seconda dose del vaccino? Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Green Pass senza la seconda dose del vaccino? Punto ... Leggi su helpmetech (Di sabato 7 agosto 2021) Un necessario chiarimento su cosa accade alse non ci si presenta all’appuntamento con ladelanti-COVID.ladel. Read MoreL'articololadel...

Advertising

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - v3rd3acqua : RT @borghi_claudio: La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà 've… - IvoAyrton : RT @cris_cersei: Toscana. Localino con gestore convinto vaccinaro. Fa una serata con musica all'aperto in strada: 'Obbligo green pass'. Qua… -