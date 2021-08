Green pass e documento di identità: il rebus dei controlli (Di sabato 7 agosto 2021) Si attende la pubblicazione di una circolare da parte del Viminale in grado di chiarire al meglio le modalità di svolgimento dei controlli imposti dal governo Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Si attende la pubblicazione di una circolare da parte del Viminale in grado di chiarire al meglio le modalità di svolgimento deiimposti dal governo

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - kasparovskarpov : @Tg3web Il green pass è spazzatura nazista! - littleros2 : RT @nomorefleurs: Ma perché vi vantate di non avere il green pass e non voler fare il vaccino io fossi in voi mi vergognerei -