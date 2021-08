Green pass a scuola, 217mila prof ancora non vaccinati. Presidi in rivolta, in arrivo 100 milioni per screening (Di sabato 7 agosto 2021) Nel personale scolastico - docenti e altri lavoratori della scuola - sono 217.870 i soggetti che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, pari a 14,87% del personale. Il dato è... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 agosto 2021) Nel personale scolastico - docenti e altri lavoratori della- sono 217.870 i soggetti che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino, pari a 14,87% del personale. Il dato è...

Advertising

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - Katysunflow : RT @lameduck1960: Leggete che razza di porcate fanno. 'Senzatetto sprovvisti di greenpass fuori da mense e dormitori.' Siamo in mano a dei… - lallallerio : @UKITAEU @dorinileonardo @rossellapoli1 Bè non si può pretendere che facciano i carabinieri, mi accontento della ri… -