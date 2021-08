Advertising

mattinodinapoli : Faida di camorra ai Quartieri Spagnoli, arrestati sei killer: due innocenti feriti per errore nell'agguato -

Cinque maggiorenni e un minorenne sono stati arrestati per il duplice tentato omicidio messo a segno ai Quartieri spagnoli lo scorso 16 giugno. Un blitz della Mobile del primo dirigente Alfredo Fabbro ...Lo scontro tra i Valentinelli e i Verrano dietro la sparatoria del 16 giugno scorso di vico Tre re a Toiedo con il ferimento di due innocenti operai.