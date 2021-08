Diletta Leotta compra casa al Sud | la villa da sogno si trova in una torre! Da perdere la testa

(Di sabato 7 agosto 2021)in questi giorni di vacanza si è concessa un po' di relax nella sua Catania. Sempre al centro del gossip per la sua relazione "tira e molla" con l'attore turco Can Yaman, la giornalista siciliana ha deciso di acquistare un appartamento extra-lusso nella sua amata terra. Lanon è ancora pronta, siin un edificio in costruzione, ma la bella conduttrice etnea già si è fatta avanti per avere il suo alloggio il prima possibile nella città dove è nata, dove è iniziata la sua carriera e dove torna sempre con piacere. A dare l'annuncio è proprio volto più amato di Dazn sul suo profilo Instagram. Con un ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Cos'è la storia che dopo l’addio alla Leotta Can Yaman torna tra le braccia di Demet Özdemir? #CanYaman… - DemetsButtrfly : RT @Cosmopolitan_IT: Cos'è la storia che dopo l’addio alla Leotta Can Yaman torna tra le braccia di Demet Özdemir? #CanYaman #DemetOzdemir… - meshorahomy : RT @Cosmopolitan_IT: Cos'è la storia che dopo l’addio alla Leotta Can Yaman torna tra le braccia di Demet Özdemir? #CanYaman #DemetOzdemir… - Brixio651 : RT @Brixio651: Diletta Leotta http: // - Rosagiusti2 : RT @Cosmopolitan_IT: Cos'è la storia che dopo l’addio alla Leotta Can Yaman torna tra le braccia di Demet Özdemir? #CanYaman #DemetOzdemir… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Corriere dello Sport.it

Ancora vacanze separate pere Can Yaman. L'attore turco ha trascorso il suo tempo libero in giro per l'Italia, fino ad approdare in Sardegna. Ancheè stata in vacanza nella splendida isola, ma senza il ...Amatissimo in Italia, Can Yaman aveva anche trovato l'amore nel Bel Paese, legandosi alla regina dello sport in tv. Recentemente però la bolla sembra essere scoppiata: non solo dal ...Can Yaman decisamente non se la passa bene: da un'Italia per lui carica solo di amore sembra che ora tutto scivoli via.L'ex protagonista dell'Isola dei famosi, Emanuela Tittocchia ha parlato sui social dell'incontro con Can Yaman ...