Colao sfida gli hacker

"Come saprà sono molto sensibile al tema", dice Vittorio Colao al telefono. "Proprio io ci cascai, anni fa, con una mail sospetta, e mi rubarono tutti i dati. Ci sono stati poi processi, guardi su Google" (non c'è bisogno, è il famoso baco del Corriere, quando era amministratore delegato di Rcs, gli rubarono in particolare i piani strategici del gruppo, fu un enorme scandalo. I mandanti non erano russi ma molto più domestici). "Io appunto ci cascai, mentre Massimo Mucchetti, da bravo giornalista, no". E l'allora vicedirettore del Corriere ci ha scritto pure un libro. Insomma può capitare a tutti, fa capire Colao, e chi sono io per giudicare l'impiegato ...

