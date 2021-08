Cagliari | Nandez non si presenta alla partenza per Maiorca

Advertising

TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Nandez non si presenta al volo del Cagliari per Maiorca. Il ds: 'Atteggiamento irrispettoso' - marcoconterio : ?? Scoppia il caso Nahitan #Nandez a #Cagliari. Al centro di una trattativa di mercato con l'#Inter, non si è presen… - FcInterNewsit : L’Unione Sarda – Nandez, il Cagliari ritratta: ora vuole tutta la clausola - fabry_il_bomber : @alessio_lento @calciomercatoit La promessa si può rispettare basta che paghi la clausola da 38 mln voluta dal proc… - CagliariCalcioo : Inter - Nandez: il centrocampista rompe con il Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Nandez

Il centrocampista delNaithannon si è presentato all'appuntamento con la squadra all'aeroporto di- Elmas per la partenza in Spagna per l'amichevole di questa sera con il Maiorca. L'uruguaiano era ...... tuttocampista) di proprietà del. Il motivo?può occupare diversi ruoli, dunque senza limitarsi al compito sulla fascia. In attesa di conoscere il proprio futuro resta anche Radja ...Il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez non si è presentato all'appuntamento con la squadra all'aeroporto di Cagliari-Elmas per la partenza in Spagna per l'amichevole di questa sera con il Maior ...Inter, Nandez rompe con il Cagliari: niente trasferta a Maiorca - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...