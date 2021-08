Busà: "Non ho dormito un minuto! Tifo Inter, ma se vendono Lukaku..." (Di sabato 7 agosto 2021) L'olimpionico del karate Luigi Busà a Casa Italia per festeggiare il suo oro nel kumite insieme al bronzo del kata, Viviana Bottaro Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) L'olimpionico del karate Luigia Casa Italia per festeggiare il suo oro nel kumite insieme al bronzo del kata, Viviana Bottaro

Advertising

Eurosport_IT : 'Mamma, papà ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaaa' ???????? Grande Gigi Busà!!!! Non stiamo piangendo, abbiamo una medaglia d… - Eurosport_IT : 'Questo è l'anno dell'Italia!' ?????? Non ci siamo mica dimenticati di questo ragazzone: ha ragione o no il nostro Gi… - FBiasin : Prime volta del #Karate alle Olimpiadi, oro all’Italia. Si fa la storia! Una sola raccomandazione: non litigate m… - AgathaC776 : RT @Eurosport_IT: 'Questo è l'anno dell'Italia!' ?????? Non ci siamo mica dimenticati di questo ragazzone: ha ragione o no il nostro Gigi Bus… - paoloantoniore1 : Voglio premettere che non conosco molto il #karate ma Luigi #Busà ha davvero infiammato il mio animo nella finale,… -