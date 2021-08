Asl Napoli 2 Nord, sospesi 23 dipendenti no vax (Di sabato 7 agosto 2021) La sospensione senza stipendio per i 23 dipendenti dell’Asl Napoli 2 Nord durerà fino al termine dello stato di emergenza Covid oppure fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale. Ventitrè dipendenti della Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi senza stipendio per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni. Si tratta di personale che svolge attività a diretto contatto Leggi su 2anews (Di sabato 7 agosto 2021) La sospensione senza stipendio per i 23dell’Asldurerà fino al termine dello stato di emergenza Covid oppure fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale. Ventitrèdella Aslsono statisenza stipendio per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni. Si tratta di personale che svolge attività a diretto contatto

Advertising

repubblica : Asl Napoli 2, sospesi in 23 tra medici e infermieri no vax - ciropellegrino : L’Asl #Napoli 2 ha sospeso 20 tra medici e infermieri che non si sono vaccinati contro #Covid19 - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, Asl Napoli 2 sospende 23 «no vax». De Luca: a fine agosto misure impo... - positanonews : Positano. Grande successo dell’open day aperto ai turisti. Intervista alla responsabile ASL Napoli 1 Olimpia Cimmin… - APEItaliani : RT @APEItaliani: L'ORDINE DEGLI EDUCATORI SANITARI CI RIPROVA. DIFFIDATA L'ASL 1 DI NAPOLI DALL'ASSUMERE GLI EP SOCIO PEDAGOGICI https://t.… -