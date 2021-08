Anche il Gay center contro il Green pass: «È un coming out forzato. Trans ancora più isolati» (Di sabato 7 agosto 2021) Il nodo della privacy per il controllo del Green pass obbligatorio continua ad essere una delle questioni più delicate delle ultime decisioni prese in merito dal governo Draghi. A schierarsi contro l’obbligo di questo certificato in ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e da settembre su trasporti e a scuola il Gay center: «Ci sono troppi aspetti critici che riguardano l’identificazione e la privacy», denuncia l’Associazione, spiegando come l’App di controllo del pass sanitario Verifica-19 renda visibile il nome e il cognome della persona a chiunque scannerizzi il Qr ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Il nodo della privacy per illlo delobbligatorio continua ad essere una delle questioni più delicate delle ultime decisioni prese in merito dal governo Draghi. A schierarsil’obbligo di questo certificato in ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e da settembre su trasporti e a scuola il Gay: «Ci sono troppi aspetti critici che riguardano l’identificazione e la privacy», denuncia l’Associazione, spiegando come l’App dillo delsanitario Verifica-19 renda visibile il nome e il cognome della persona a chiunque scannerizzi il Qr ...

