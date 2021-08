Abraham Conyedo è medaglia di bronzo nella lotta libera: battuto il turco Karadeniz (Di sabato 7 agosto 2021) Abraham Conyedo conquista la medaglia di bronzo nella lotta libera, categoria 97kg. L’azzurro ha vinto la finale per il terzo posto contro il turco Suleyman Karadeniz con il punteggio di 6-2. Per l’Italia è la medaglia numero 39 alle Olimpiadi di Tokyo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021)conquista ladi, categoria 97kg. L’azzurro ha vinto la finale per il terzo posto contro ilSuleymancon il punteggio di 6-2. Per l’Italia è lanumero 39 alle Olimpiadi di Tokyo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

