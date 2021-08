Whatsapp messaggi temporanei: una nuova funzione introdotta (Di venerdì 6 agosto 2021) Whatsapp ha rilasciato un nuovo aggiornamento, introducendo la nuova funzione di messaggi temporanei. Vediamo assieme come funziona In questi giorni, i sviluppatori di Whatsapp hanno introdotto una nuova funzione per l’invio di contenuti multimediali: la possibilità di visualizzare il contenuto solamente una volta. Questa funzionalità è già presente in altri social media — come Instagram o Telegram, giusto per citarne un paio — ma ciò non vieta la possibilità di introdurre la funzione anche su Whatsapp. L’annuncio è ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 6 agosto 2021)ha rilasciato un nuovo aggiornamento, introducendo ladi. Vediamo assieme come funziona In questi giorni, i sviluppatori dihanno introdotto unaper l’invio di contenuti multimediali: la possibilità di visualizzare il contenuto solamente una volta. Questa funzionalità è già presente in altri social media — come Instagram o Telegram, giusto per citarne un paio — ma ciò non vieta la possibilità di introdurre laanche su. L’annuncio è ...

shouldenvyuss : @bevllisario controllo più quello che i messaggi whatsapp - ilveggente_it : #WhatsApp, la novità dei messaggi che si autodistruggono fa felici i fan. Peccato solo per quella falla imperdonabi… - drshorrible : che goduria che si possa fare lo screen ai messaggi whatsapp con l'aggiornamento - gigisko : La funzione '1 secondo' dei messaggi @WhatsApp è abbastanza inutile, visto che si possono fare gli #screenshot. - senza_money_ma : ok, lo dico. ieri ho eliminato le chat whatsapp con la mia ex migliore amica ed ero senza parole per alcuni messag… -