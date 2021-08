Vaccino rallenta curva covid ma un over 50 su 4 è ancora senza dose (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In Italia la curva dei contagi sta crescendo anche se più limitata rispetto alle settimane precedenti”. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore della sanità nella consueta conferenza stampa sul monitoraggio della pandemia annota quanto sta accadendo in Italia, con una situazione sì in peggioramento ma in maniera meno grave rispetto agli altri Paesi. Merito soprattutto della vaccinazione i cui numeri sembrano soddisfare, almeno per la partecipazione dei più giovani, lo stesso presidente dell’Iss, anche se esprime preoccupazione per la percentuale di over 50 ancora senza una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In Italia ladei contagi sta crescendo anche se più limitata rispetto alle settimane precedenti”. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore della sanità nella consueta conferenza stampa sul monitoraggio della pandemia annota quanto sta accadendo in Italia, con una situazione sì in peggioramento ma in maniera meno grave rispetto agli altri Paesi. Merito soprattutto della vaccinazione i cui numeri sembrano soddisfare, almeno per la partecipazione dei più giovani, lo stesso presidente dell’Iss, anche se esprime preoccupazione per la percentuale di50una ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccino rallenta curva covid ma un over 50 su 4 è ancora senza dose - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccino rallenta curva covid ma un over 50 su 4 è ancora senza dose - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vaccino rallenta curva covid ma un over 50 su 4 è ancora senza dose -… - ItaliaNotizie24 : Vaccino rallenta curva covid ma un over 50 su 4 è ancora senza dose - CorriereCitta : Vaccino rallenta curva covid ma un over 50 su 4 è ancora senza dose -