Tutta Italia in bianco, Sardegna sul filo (Di venerdì 6 agosto 2021) Rimangono tutte in zona bianca le regioni, nonostante il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della salute segnali un aumento dell’incidenza del virus, che tocca i 68 nuovi casi ogni centomila abitanti in sette giorni, e un indice Rt a 1,56, sopra la soglia epidemica. Sono numeri che, prima dei vaccini, avrebbero portato diverse regioni in zone più o meno colorate ma che oggi, con i nuovi indicatori, non preoccupano più di tanto i governatori. I dati del giorno, circa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 6 agosto 2021) Rimangono tutte in zona bianca le regioni, nonostante il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della salute segnali un aumento dell’incidenza del virus, che tocca i 68 nuovi casi ogni centomila abitanti in sette giorni, e un indice Rt a 1,56, sopra la soglia epidemica. Sono numeri che, prima dei vaccini, avrebbero portato diverse regioni in zone più o meno colorate ma che oggi, con i nuovi indicatori, non preoccupano più di tanto i governatori. I dati del giorno, circa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

giomalago : I Giochi più belli e vincenti di sempre. #Tokyo2020 é tricolore. Altri 3 ori strepitosi, con #Palmisano nella 20 km… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche Conte eletto presidente del M5S: «Ora girerò tutta l’Italia». Al guinzaglio di Casalino. @stampasgarbi @Adnkronos - AndreaMarcucci : #Pd non può tollerare ambiguità: l’estrema destra e’ contro tutti i nostri valori a #Nardò come in tutta Italia. So… - Raggi21_26 : RT @ADeborahF: #M5Servi @GiuseppeConteIT eletto presidente ma le opzioni quali erano?Ah già, non vi erano altri candidati ????Il videomessag… - valeriobello8 : @ilgiornale #Movimento5Patacche Giuseppi eletto presidente del M5S: «Ora girerò tutta l’Italia». Al guinzaglio di Casalino.?????? -