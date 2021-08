Tottenham, è ufficiale Romero: la cifra si aggira sui 55 milioni (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Tottenham ufficializza Cristian Romero. Prima con un video diffuso sui social in cui Gollini, già suo compagno di squadra all’Atalanta, lo accoglie in aeroporto, poi il comunicato vero e proprio: l’ex bergamasco è un nuovo giocatore degli Spurs. Il 23enne centrale argentino, reduce da un campionato in cui è stato eletto miglior difensore della serie A e dalla Coppa America vinta con la Seleccion, arriva a titolo definitivo per una cifra che, secondo i media locali, si aggira attorno ai 55 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilufficializza Cristian. Prima con un video diffuso sui social in cui Gollini, già suo compagno di squadra all’Atalanta, lo accoglie in aeroporto, poi il comunicato vero e proprio: l’ex bergamasco è un nuovo giocatore degli Spurs. Il 23enne centrale argentino, reduce da un campionato in cui è stato eletto miglior difensore della serie A e dalla Coppa America vinta con la Seleccion, arriva a titolo definitivo per unache, secondo i media locali, siattorno ai 55di euro. SportFace.

