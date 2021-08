Torta cocco e limone: 110 calorie di puro gusto e profumo! (Di venerdì 6 agosto 2021) La Torta al cocco e limone è una ricetta davvero semplice da preparare e ideale per chi ama seguire una sana e corretta alimentazione o ha deciso di mettersi a dieta, ma non vuole rinunciare alla bontà di un buon dolce! Ideale per la colazione al mattino, con una buona tazza di caffè latte e per una pausa a metà pomeriggio. Un dolce così semplice da preparare che vi conquisterà subito, in un batter d’occhio. Inoltre, il suo cuore morbido e cremoso lo renderà irresistibile ad ogni morso. Priva di lievito, questa Torta light ha solo 110 calorie! Le dosi elencate sono per 8 persone e la preparazione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 6 agosto 2021) Laalè una ricetta davvero semplice da preparare e ideale per chi ama seguire una sana e corretta alimentazione o ha deciso di mettersi a dieta, ma non vuole rinunciare alla bontà di un buon dolce! Ideale per la colazione al mattino, con una buona tazza di caffè latte e per una pausa a metà pomeriggio. Un dolce così semplice da preparare che vi conquisterà subito, in un batter d’occhio. Inoltre, il suo cuore morbido e cremoso lo renderà irresistibile ad ogni morso. Priva di lievito, questalight ha solo 110! Le dosi elencate sono per 8 persone e la preparazione ...

Advertising

Alfonso0070 : RT @OriettasRecipes: Oggi il buongiorno ve lo do così offrendovi questa fetta di torta con sciroppo al limone e cocco ??????? ?? - AltiniAnnalisa : TORTA SOFFICE AL COCCO - Lucia_1982_ : RT @OriettasRecipes: Oggi il buongiorno ve lo do così offrendovi questa fetta di torta con sciroppo al limone e cocco ??????? ?? - MedurStella : RT @OriettasRecipes: Oggi il buongiorno ve lo do così offrendovi questa fetta di torta con sciroppo al limone e cocco ??????? ?? - Barbaga3Gaetano : RT @OriettasRecipes: Oggi il buongiorno ve lo do così offrendovi questa fetta di torta con sciroppo al limone e cocco ??????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Torta cocco Dove mangiare a Ferragosto a Roma e dintorni Tra i dolci, buonissima, la Torta caprese, cioccolato bianco e crumble di mandorle. Foto: La ... il menu prevede il Benvenuto dello chef e a seguire Tartare di tonno, anguria, latte di cocco e gel di ...

Questa è la cremosa crostata alla frutta fresca più amata e leggera dell'estate Il clima caldo ci allontana da tutte possibili fonti di calore e dall'idea di preparare una torta ... 10gr di sciroppo d'agave o miele; 10gr di burro o olio evo o di cocco; 30g di fiocchi d'avena ...

Torta cocco e limone: 110 calorie di puro gusto e profumo! NonSoloRiciclo Tortolì, raccolta di sangue giovedì nella sede di via Temo: come donare L’Avis Comunale Tortolì-Arbatax organizza una raccolta di sangue per giovedì 5 agosto, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Lanusei. Se sei in salute e hai un’età compresa tra i 18 e i 65 ...

Sognare il grande calcio: due giorni di camp per i ragazzi di Baunei nel nuovissimo Planedda Due bellissime giornate di sport e amicizia nel nuovissimo Planedda Stadium per i ragazzi di Baunei. Un Camp per giovani e giovanissimi sotto la super visione di un team di selezionati coach professio ...

Tra i dolci, buonissima, lacaprese, cioccolato bianco e crumble di mandorle. Foto: La ... il menu prevede il Benvenuto dello chef e a seguire Tartare di tonno, anguria, latte die gel di ...Il clima caldo ci allontana da tutte possibili fonti di calore e dall'idea di preparare una... 10gr di sciroppo d'agave o miele; 10gr di burro o olio evo o di; 30g di fiocchi d'avena ...L’Avis Comunale Tortolì-Arbatax organizza una raccolta di sangue per giovedì 5 agosto, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Lanusei. Se sei in salute e hai un’età compresa tra i 18 e i 65 ...Due bellissime giornate di sport e amicizia nel nuovissimo Planedda Stadium per i ragazzi di Baunei. Un Camp per giovani e giovanissimi sotto la super visione di un team di selezionati coach professio ...