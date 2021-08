Sul palco da Elisabetta Gregoraci sale Giacomo Urtis? Finisce in disgrazia, volano insulti con Flora Canto (Di venerdì 6 agosto 2021) Giacomo Urtis contro Flora Canto. Ed è scontro a distanza a Battiti Live, in onda su Italia 1 con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Tutto per colpa del nuovo brano di Urtis, istrionico, stravangante e alla moda: Flora Canto sembra non digerire la sua esibizione. Lo scontro si consuma dopo la performances di Urtis ad Otranto, quando sul palco di Battiti Live canta la ultima sua canzone (che s'intotola Gossip). Flora Canto, attrice e compagna di Enrico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021)contro. Ed è scontro a distanza a Battiti Live, in onda su Italia 1 con Alan Palmieri ed. Tutto per colpa del nuovo brano di, istrionico, stravangante e alla moda:sembra non digerire la sua esibizione. Lo scontro si consuma dopo la performances diad Otranto, quando suldi Battiti Live canta la ultima sua canzone (che s'intotola Gossip)., attrice e compagna di Enrico ...

Advertising

MetaErmal : Ieri mi sembrava di essere sul palco per la prima volta. Era passato troppo tempo dall’ultima, ma il primo amore no… - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - lapcarosello : Ultimo WeekEnd prima delle vacanze Loading....... Questa Notte sul palco piu' sexy di Bologna arrivano due Specia… - lapcarosello : Ultimo WeekEnd prima delle vacanze Loading....... Questa Notte sul palco piu' sexy di Bologna arrivano due Specia… -