Ristoranti, bar e musei: la vendetta dei No Green Pass è su Tripadvisor (Di venerdì 6 agosto 2021) «Se questo museo discrimina i visitatori contrariamente alle norme UE sul Green Pass si tratta di misure inaccettabili». «Un’istituzione culturale importante come il Museo Egizio dovrebbe avere il coraggio di rifiutare il lasciaPassare verde, ricordando che l’accesso democratico alla cultura è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione». «Questo esercente non accetta di servire persone sprovviste di Green Pass che vogliono consumare ALL’APERTO. Da evitare». Sono solo alcune delle recensioni pubblicate in questi giorni su Tripadvisor dai No Green ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) «Se questo museo discrimina i visitatori contrariamente alle norme UE sulsi tratta di misure inaccettabili». «Un’istituzione culturale importante come il Museo Egizio dovrebbe avere il coraggio di rifiutare il lasciaare verde, ricordando che l’accesso democratico alla cultura è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione». «Questo esercente non accetta di servire persone sprovviste diche vogliono consumare ALL’APERTO. Da evitare». Sono solo alcune delle recensioni pubblicate in questi giorni sudai No...

Advertising

Tg3web : In Francia il Green pass, esteso a bar, ristoranti, treni e voli interni, sarà obbligatorio dal 9 agosto. La Corte… - Agenzia_Ansa : Green pass, le regole dal 6 agosto. Dove è necessario esibirlo Richiesto nei ristoranti e nei bar per le consumazio… - Adnkronos : Coldiretti: 'Con #greenpass stop #ristorante al chiuso per 11 milioni di italiani'. - auleia1 : RT @noitre32: Sui mezzi di trasporto super affollati il greenpass NON serve, per bar ,ristoranti, palestre, scuole ecc......SI. PAGLIACCI.… - spicciar : RT @Tg3web: In Francia il Green pass, esteso a bar, ristoranti, treni e voli interni, sarà obbligatorio dal 9 agosto. La Corte Costituziona… -