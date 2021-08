Riforma Cartabia: la profezia del 1986 (Di venerdì 6 agosto 2021) di Michelangelo Russo La Riforma Cartabia è stata approvata, nonostante i severi richiami del C.S.M. ai pericoli di un’azione penale della Pubblica Accusa condizionata dalle maggioranze parlamentari di turno. In altre parole, un’altra sponda di incertezza del diritto, a dispetto dei pluridecennali sbraiti sulla certezza delle norme da applicare e delle pene da infliggere. Come nella classica tradizione italiana, le novità più ingarbugliate, pasticciate e foriere di guai futuri vengono puntualmente e sbrigativamente passate all’approvazione in piena estate. Quando la gente non vuole pensare al domani, ma solo al bagno in spiaggia e all’impepata di cozze. E ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 agosto 2021) di Michelangelo Russo Laè stata approvata, nonostante i severi richiami del C.S.M. ai pericoli di un’azione penale della Pubblica Accusa condizionata dalle maggioranze parlamentari di turno. In altre parole, un’altra sponda di incertezza del diritto, a dispetto dei pluridecennali sbraiti sulla certezza delle norme da applicare e delle pene da infliggere. Come nella classica tradizione italiana, le novità più ingarbugliate, pasticciate e foriere di guai futuri vengono puntualmente e sbrigativamente passate all’approvazione in piena estate. Quando la gente non vuole pensare al domani, ma solo al bagno in spiaggia e all’impepata di cozze. E ...

